Интерес США к войне между Китаем и Тайванем объяснили

Политолог Блохин: США заинтересованы в войне между Тайванем и Китаем

США заинтересованы в напряженности в отношениях Китая и Тайваня, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» политолог, однако, заметил, что пока Пекин не готов к началу военной кампании.

«Китай не будет начинать никаких военных действий по причине того, что время работает на Китай. Если Китай начнет эту войну через пять или десять лет, у него будет больше возможностей быстрее захватить Тайвань, чем сейчас. С каждым годом военные и экономические возможности Китая растут», — сказал специалист.

Понятно, что интересы и цели Китая радикально противоположны интересам США и их союзника Тайваня. Задача США — спровоцировать войну между Китаем и Тайванем, чтобы на основе этой агрессии Китая консолидировать всех своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что материковая часть Китая готова к процессу мирного воссоединения с островом. Биньхуа подчеркнул при этом, что Пекин выступает резко против деятельности, направленной на пропаганду независимости Тайваня.

Биньхуа заявил, что китайские власти не будут терпеть или проявлять снисходительность к сторонникам независимого Тайваня, если те осмелятся пойти на провокации. «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня будет означать войну», — сказал он.

До этого США отказались поддержать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Отмечалось, что долгосрочная позиция Вашингтона состоит в том, что он не поддерживает независимость Тайваня.