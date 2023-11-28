Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 28 ноября 2023Мир

Интерес США к войне между Китаем и Тайванем объяснили

Политолог Блохин: США заинтересованы в войне между Тайванем и Китаем

Фото: SK / PB / Reuters

США заинтересованы в напряженности в отношениях Китая и Тайваня, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. В беседе с «Лентой.ру» политолог, однако, заметил, что пока Пекин не готов к началу военной кампании.

«Китай не будет начинать никаких военных действий по причине того, что время работает на Китай. Если Китай начнет эту войну через пять или десять лет, у него будет больше возможностей быстрее захватить Тайвань, чем сейчас. С каждым годом военные и экономические возможности Китая растут», — сказал специалист.

Понятно, что интересы и цели Китая радикально противоположны интересам США и их союзника Тайваня. Задача США — спровоцировать войну между Китаем и Тайванем, чтобы на основе этой агрессии Китая консолидировать всех своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что материковая часть Китая готова к процессу мирного воссоединения с островом. Биньхуа подчеркнул при этом, что Пекин выступает резко против деятельности, направленной на пропаганду независимости Тайваня.

Биньхуа заявил, что китайские власти не будут терпеть или проявлять снисходительность к сторонникам независимого Тайваня, если те осмелятся пойти на провокации. «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня будет означать войну», — сказал он.

До этого США отказались поддержать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Отмечалось, что долгосрочная позиция Вашингтона состоит в том, что он не поддерживает независимость Тайваня.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Politico создало интригу с самым влиятельным политиком Европы

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

      Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

      Стало известно о госпитализации звезды фильма «Я шагаю по Москве» Стеблова

      Главы МИД стран Прибалтики отказались от встречи ОБСЕ из-за Лаврова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости