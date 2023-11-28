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10:57, 28 ноября 2023Мир

«Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

Канцелярия Госсовета КНР: независимость Тайваня приведет к войне

Фото: Tatree Saengmeeanuphab / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что материковая часть Китая готова к процессу мирного воссоединения с островом. Его заявление стало своеобразным ответом на недавние рассуждения островных политиков об отношениях между сторонами.

Биньхуа подчеркнул при этом, что Пекин выступает резко против деятельности, направленной на пропаганду независимости Тайваня.

В КНР предупредили жителей острова о возможных последствиях

Биньхуа заявил, что китайские власти не будут терпеть или проявлять снисходительность к сторонникам независимого Тайваня, если те осмелятся пойти на провокации.

Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня будет означать войну

Чэнь Биньхуаофициальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня

В частности, он сослался на закон о борьбе с сецессией, в котором сказано, что государство может использовать немирные средства для защиты собственной территориальной целостности.

Биньхуа также призвал жителей Тайваня способствовать возвращению отношений между сторонами на путь мирного развития.

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Пекин и ранее допускал применение силы в решении проблемы Тайваня

В начале ноября посол КНР в Вене Ци Мэй отметила, что Китай не исключает возможность применения силы в решении проблемы Тайваня.

«Конечно, мы надеемся на мирное воссоединение. Но, как независимая страна, мы не можем отказаться от последнего варианта — применения военной силы. Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу "одного Китая" и неприятие независимости Тайваня», — объяснила она.

Ци Мэй добавила, что Тайвань является камнем преткновения между Китаем и США.

Фото: Massimo Todaro / Shutterstock / Fotodom

На Западе отказываются поддержать независимость Тайваня

Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран в ноябре заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. По ее словам, важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива.

Она также отметила, что президент США Джо Байден указывал, что Штаты придерживаются политики «одного Китая», а «военная активность КНР в районе Тайваня, в том числе связанная с выборами», с точки зрения Вашингтона, неприемлема

Аналогичную позицию в октябре занял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил, что Европейский союз не признает Тайвань как независимое государство.

При этом, по его словам, ЕС выступает за двусторонние отношения с Тайванем, «которые не предполагают какого-либо политического признания независимости страны», а также за разрешение напряженности посредством открытого диалога.

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      Варвара Кошечкина
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