Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 29 ноября 2023Силовые структуры

Друзья рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Москве

Друзья подозреваемого в подготовке теракта в Москве заявили, что он патриот
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Подозреваемый в подготовке теракта на железнодорожной станции в Москве Олег Венгрыжановский — патриот, любит родину и полгода участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя. Об этом рассказали его друзья, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

По словам друзей, после того, как мужчина уехал в зону СВО, его след потерялся. Все это время им было неизвестно местонахождение Венгрыжановского.

Сообщается, что 15 ноября мужчину задержали за нахождение на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения и дали ему десять суток ареста.

Ранее стало известно, что мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну. По данным силовиков, в ноябре 2023 года он получил это задание от неустановленного сообщника. Мужчина приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.

За подрыв состава с горюче-смазочными материалами мужчине пообещали вознаграждение и переброску на Украину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. По решению суда он отправлен в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

      В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

      Ценам на вторичное жилье в России предсказали спад

      Оставшиеся участники BTS уйдут служить в армию до конца года

      Генсек НАТО снова не смог назвать даты поставок истребителей F-16 Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости