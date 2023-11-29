Друзья рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Москве

Друзья подозреваемого в подготовке теракта в Москве заявили, что он патриот

Подозреваемый в подготовке теракта на железнодорожной станции в Москве Олег Венгрыжановский — патриот, любит родину и полгода участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя. Об этом рассказали его друзья, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

По словам друзей, после того, как мужчина уехал в зону СВО, его след потерялся. Все это время им было неизвестно местонахождение Венгрыжановского.

Сообщается, что 15 ноября мужчину задержали за нахождение на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения и дали ему десять суток ареста.

Ранее стало известно, что мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну. По данным силовиков, в ноябре 2023 года он получил это задание от неустановленного сообщника. Мужчина приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.

За подрыв состава с горюче-смазочными материалами мужчине пообещали вознаграждение и переброску на Украину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. По решению суда он отправлен в СИЗО.