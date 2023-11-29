Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:37, 29 ноября 2023Силовые структуры

Готовившему теракт в Москве предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение Венгрыжановскому в подготовке теракта в Москве
Начало событий в новости Друзья рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Москве

Кадр: ГСУ СК по г. Москве

Следственный комитет России предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который намеревался подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, который выдал санкцию на его арест.

Мужчине вменяется подготовка теракта и изготовление взрывного устройства. Он был безработным до задержания.

В прошлом Венгрыжановский работал маляром в автосервисе, но уволился. В начале ноября он был арестован на десять суток за хулиганство — его задержали во дворе жилого дома в пьяном виде.

После выхода на свободу мужчину вновь задержали, но уже сотрудники ФСБ по делу о подготовке теракта.

Друзья назвали Венгрыжановского патриотом, по их словам, он полгода участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя.

О его поимке сообщил Следственный комитет России 29 ноября. По данным силовиков, в ноябре 2023 года он получил задание от неустановленного сообщника взорвать цистерну в Мытищах. Мужчина приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа.

За подрыв состава с горюче-смазочными материалами ему пообещали вознаграждение и переброску на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      В ХАМАС решили освободить еще нескольких россиян в знак признательности Путину

      ХАМАС включило в список обмена дочку россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости