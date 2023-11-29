Готовившему теракт в Москве предъявили обвинение

СКР предъявил обвинение Венгрыжановскому в подготовке теракта в Москве

Друзья рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Москве

Начало событий в новости Друзья рассказали о подозреваемом в подготовке теракта в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который намеревался подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, который выдал санкцию на его арест.

Мужчине вменяется подготовка теракта и изготовление взрывного устройства. Он был безработным до задержания.

В прошлом Венгрыжановский работал маляром в автосервисе, но уволился. В начале ноября он был арестован на десять суток за хулиганство — его задержали во дворе жилого дома в пьяном виде.

После выхода на свободу мужчину вновь задержали, но уже сотрудники ФСБ по делу о подготовке теракта.

Друзья назвали Венгрыжановского патриотом, по их словам, он полгода участвовал в боевых действиях в районе Мариуполя.

О его поимке сообщил Следственный комитет России 29 ноября. По данным силовиков, в ноябре 2023 года он получил задание от неустановленного сообщника взорвать цистерну в Мытищах. Мужчина приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа.

За подрыв состава с горюче-смазочными материалами ему пообещали вознаграждение и переброску на Украину.