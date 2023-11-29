Еще двух иностранцев задержали при попытке сбыта наркотиков в Астрахани

В Астрахани задержали двоих граждан Киргизии при попытке сбыта партии мефедрона

Полицейские задержали двоих граждан Киргизии, которые пытались сбыть партию мефедрона на территории Астрахани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.

Сотрудники обнаружили у задержанных 11 свертков и 16 пакетов с мефедроном. В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Силовики устанавливают возможную причастность фигурантов к другим эпизодам незаконной деятельности.

По версии следствия, подозреваемые устроились курьерами через мессенджер и отправились в Астрахань. Там они получили оптовую партию наркотиков и готовились сбыть ее через закладки.

Ранее в Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. По этому делу были задержаны трое граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.