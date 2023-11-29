Небензя обвинил Киев в веселье при мобилизации и напомнил про ситуацию в Газе

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания Совбеза ООН Небензя обвинил Киев в веселье на фоне ситуации в Газе, жителям которой не до развлечений. Он напомнил о скандале, возникшем после того, как советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко «опубликовал видео со своим участием в битком забитом танцующей молодежью ночном клубе Киеве».

«А сколько развлекательных заведений работают в Газе? Правда даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры», — отметил дипломат.

