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23:48, 29 ноября 2023Мир

Небензя обвинил Киев в веселье на фоне ситуации в Газе

Небензя обвинил Киев в веселье при мобилизации и напомнил про ситуацию в Газе
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что ночные клубы в Киеве пользуются популярностью даже в условиях боевых действий и тотальной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания Совбеза ООН Небензя обвинил Киев в веселье на фоне ситуации в Газе, жителям которой не до развлечений. Он напомнил о скандале, возникшем после того, как советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко «опубликовал видео со своим участием в битком забитом танцующей молодежью ночном клубе Киеве».

«А сколько развлекательных заведений работают в Газе? Правда даже ставить такой вопрос кощунственно на фоне разрушения домов, школ, больниц, предприятий по производству питания и в целом гражданской инфраструктуры», — отметил дипломат.

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      Марина Совина
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