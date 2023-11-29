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11:47, 29 ноября 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Кулеба резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки о тупике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет РИА Новости.

Журналистка задала вопрос главе МИД республики, что необходимо Украине для выхода из тупикового положения на фронте. «Нет никакого тупика», — сказал он в ответ, не позволив представителю СМИ закончить вопрос. Затем у Кулебы спросили о производстве снарядов на Западе.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его мнению, войска страны не смогут добиться прорыва. Как сообщалось, это стало причиной разногласий между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы Россия спровоцировала раскол между Зеленским и Залужным. По его мнению, «российские агенты» распространяли «ложные повествования».

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