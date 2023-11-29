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16:46, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Харламов рассказал об отношениях с тещами

Комик Гарик Харламов заявил, что тещи не влезали в его личную жизнь

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский комик, резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов рассказал об отношениях с матерями своих бывших жен. Как передает «Телепрограмма», юморист заявил, что ему повезло с тещами.

«Они сильно не влезали в нашу личную жизнь. У них самих были и есть мужья», — сказал комик. Он счел идеальными тещами тех женщин, у которых есть своя семья и работа и которые живут отдельно от дочери и зятя.

По словам Харламова, у него ни разу не возникало скандалов с матерями супруг. «Тещи приезжали по праздникам — на Новый год, 8 Марта, день рождения жены, день рождения мой, день рождения дочки и так далее. Поэтому все было тепло, весело», — добавил звезда ТНТ.

Ранее Харламов оценил перспективу заключить третий по счету брак. Комик заявил, что пока не готов к этому.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была администратор ночного клуба Юлия Лещенко. Они встречались более семи лет. В официальном браке Харламов и Лещенко состояли около двух лет. В 2013 году комик женился на актрисе Кристине Асмус, спустя год у них родилась дочь. Летом 2020 года пара объявила о разводе. По данным СМИ, сейчас Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук.

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      Маргарита Щигарева
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