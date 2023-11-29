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18:33, 29 ноября 2023Среда обитания

Крымский мост перекрыли для машин

Движение машин по Крымскому мосту приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причина приостановки движения машин по Крымскому мосту при этом не уточняется.

В предыдущий раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали во вторник днем, 28 ноября, также без указания причин. Аналогичная ситуация произошла вечером в понедельник, 27 ноября.

Ранее стало известно, что поселок Нижнее Героевское под Керчью начал тонуть из-за новой бури, обрушившейся минувшей ночью на Крым. Часть улиц и участков затопило, единственную дорогу в населенный пункт размыло.

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      Полина Кислицына
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