Крымский мост перекрыли для машин
Движение машин по Крымскому мосту приостановилиСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Причина приостановки движения машин по Крымскому мосту при этом не уточняется.
В предыдущий раз движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали во вторник днем, 28 ноября, также без указания причин. Аналогичная ситуация произошла вечером в понедельник, 27 ноября.
Ранее стало известно, что поселок Нижнее Героевское под Керчью начал тонуть из-за новой бури, обрушившейся минувшей ночью на Крым. Часть улиц и участков затопило, единственную дорогу в населенный пункт размыло.