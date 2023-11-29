МИД России призвал граждан Молдавии отстоять православие

Захарова: граждане Молдавии должны отстоять православие, видя гонения на Украине

Граждане Молдавии должны отстоять православие, видя пример гонений на церковь, которые происходят на Украине. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, защита церкви зависит от самих людей, а не только от политических сил и партий, поэтому молдаване могут сопротивляться разрушению православия, наблюдая примеры других стран. «Сила веры у молдаван огромная, колоссальная», — сказала Захарова.

Она отметила, что Молдавии удалось сохранить традиции и культуру, которые были во многом утеряны в бывших республиках СССР. Представитель МИД России призвала жителей республики «сделать все для того, чтобы сохранить свою веру и свою церковь».

Ранее в городе Черкассы на Украине люди в военной форме захватили монастырь Рождества пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ). Они избивали прихожан, отнимали у них телефоны и разбивали устройства, препятствуя съемке.