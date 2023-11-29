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11:06, 29 ноября 2023Россия

Назван срок начала приема вопросов для прямой линии с Путиным

Shot: вопросы для прямой линии с Путиным начнут принимать до конца недели

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Сервисы по приему вопросов от жителей России для прямой линии с президентом Владимиром Путиным заработают до конца недели. Этот срок назвали источники Telegram-канала Shot в Кремле.

Как стало известно изданию, через два дня на российских телеканалах запустят проморолики, в которых будут сообщаться номера телефонов и другие способы передачи вопросов главе государства.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что период сбора вопросов к прямой линии с президентом в 2023 году будет увеличен. По его словам, россияне смогут воспользоваться телефоном, СМС, а также оставить обращение на сайте Кремля.

9 ноября Песков заявил, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел. Предположительно, оба события могут состояться 14 декабря.

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      Константин Лысяков
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