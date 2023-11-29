Названы лучшие упражнения для избавления от кашля

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для того, чтобы избавиться от кашля. Его слова приводит «Доктор Питер».

Для начала Тарасов посоветовал встать, согнув руки в локтях, сделать вдох через нос, при этом крепко сжимая кулаки, а выдохнуть через рот, расслабляя кисти рук. При следующем упражнении нужно опустить голову к груди, правую руку положить на живот, а левую — на грудь. Далее необходимо сделать вдох через нос, надувая живот, а выдохнуть через рот, сдувая при этом живот и расслабляя плечи.

При последнем упражнении нужно поставить ноги на ширине плеч, положив руки на нижнюю половину грудины. Затем нужно вдохнуть через нос, отводя при этом плечи назад и руками оттягивая грудную клетку в стороны. Далее нужно выдохнуть через рот, возвращая плечи в исходное положение и руками слегка надавливая на грудину.

23 ноября Тарасов назвал лучшие упражнения для восстановления после пневмонии. Он посоветовал различные вариации дыхательной гимнастики.