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09:46, 29 ноября 2023Путешествия

Обстановку на вилле убитой в Турции российской модели показали на видео

RT: следы крови и грязь на вилле убитой в Турции россиянки показали на видео

Обстановка на вилле 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, убитых в Турции, показали на видео. Кадры публику Telegram-канал «RT на русском».

Предполагается, что именно в этом доме произошло преступление. Авторы ролика сняли кровавые следы и грязь на полу и мебели в гостиной. «Улик масса: кровавый след в квартире 46-го размера, его [бывшего мужа] отпечатки в [ее] машине, записи с камер», — рассказал источник, близкий к семье погибшей русской модели.

В настоящее время полиция Турции намерена обратиться с запросом в Интерпол.

Ранее было опубликовано последнее видео 15-летней россиянки Даяны Двизовой, убитой в Турции вместе с матерью Ириной. На кадрах девочка радостно рассказывает, что скоро у нее будет день рождения, и она прилетела с матерью в Стамбул.

Тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Они были застрелены. Полиция начала масштабное расследование. Несколько дней назад они пропали без вести. Убитая женщина работала в Турции риелтором, а раньше была моделью.

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      Зарина Дзагоева
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