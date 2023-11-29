Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский МиГ-29

Минобороны: авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила в районе Межевого Донецкой народной республики (ДНР) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские истребители также перехватили противорадиолокационную ракету HARM, произведенную в США.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Новооленовкой ДНР. Также перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили сразу три самолета ВСУ. Два Су-27 были уничтожены в районе населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области был поражен МиГ-29.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российским войскам удалось нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ благодаря новым средствам противовоздушной обороны.