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14:09, 29 ноября 2023Россия

Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский МиГ-29

Минобороны: авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29
СюжетМинобороны:

Фото: Danil Shamkin / Globallookpress.com

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила в районе Межевого Донецкой народной республики (ДНР) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские истребители также перехватили противорадиолокационную ракету HARM, произведенную в США.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Новооленовкой ДНР. Также перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили сразу три самолета ВСУ. Два Су-27 были уничтожены в районе населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области был поражен МиГ-29.

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      Сергей Истомин
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