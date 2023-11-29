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01:18, 29 ноября 2023Наука и техника

Ученые назвали простые привычки для снижения риска развития 14 видов рака

NCL: семь простых привычек снижают риск развития 14 видов рака

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Отказ от алкогольных, сладких напитков и фастфуд, выполнение физических упражнений, поддержание веса в здоровом диапазоне и грудное вскармливание снижают риск развития многих видов рака. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании, результаты исследования опубликованы на сайте NCL (Newcastle University).

Специалисты пытались выяснить, может ли соблюдение семи рекомендаций по здоровому образу жизни, составленных Всемирным фондом исследования рака и Американским институтом исследования рака, снизить риск развития заболеваний.

В частности, в число здоровых привычек входит отказ от алкоголя, фастфуда и сладких напитков, контроль веса, выполнение упражнение в течение двух с половиной часов в неделю, употребление не менее 30 граммов клетчатки в день. Также специалисты рекомендуют отказаться от приема ряда пищевых добавок. Женщинам ученые советуют продолжать грудное вскармливание в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Исследователи протестировали эффективность рекомендаций на 94 778 добровольцах. Средний возраст участников составлял 56 лет. Ученые использовали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках, предоставленные участниками. Соблюдение одной рекомендации приравнивалось к одному баллу.

Специалисты пришли к выводу, что получение даже одного балла снижает риск развития многих видов рака на семь процентов. Помимо этого, каждый последующий набранный балл снижал вероятность развития рака молочной железы и кишечника на 10 процентов, рака почек — на 18 процентов, а пищевода — на 16 процентов.

Ранее ученые Сиднейского университета заявили, что всего пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32 процента. Такого рода активность эквивалентна выполнению различных домашних обязанностей, таких как приготовление еды, мытье посуды и уборка квартиры.

Помимо этого, ранее специалисты назвали продукты глубокой переработки главной причиной возникновения рака у молодых людей. На развитие заболевания также влияют курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание.

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      Марина Совина
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