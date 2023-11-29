США сообщили о росте экономики выше предыдущих оценок

Минфин США сообщил о росте ВВП страны в третьем квартале на 5,2 процента

В третьем квартале ВВП США в пересчете на год вырос на 5,2 процента, а не на 4,9 процента, как предполагалось ранее. Об этом говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Во втором квартале рост в пересчете на год составил 2,1 процента. Ускорение темпов роста связано с увеличением потребительских расходов и частных инвестиций в товарно-материальные запасы, а также повышением экспорта, который, впрочем, частично компенсировало замедлением роста инвестиций в нежилые основные фонды.

Доходы населения в третьем квартале выросли на 218,3 миллиарда долларов, что на 18,8 миллиарда выше, чем показывала предыдущая оценка, основанная на неполных данных. Сильнее всего на позитивную динамику повлияли рост оплаты труда частном секторе и доходов несельскохозяйственных собственников.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service две недели назад ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. В Минфине США не согласились с таким решением.

Накануне сообщалось, что стоимость фастфуда в ресторанах быстрого питания в США значительно выросла. В октябре повышение, по официальным данным, составило 6,2 процента.