Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:05, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

В Абхазии похоронили корреспондента РИА Новости

В абхазском Сухуме прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова

Фото: pixabay.com

В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова, передает агентство.

Проститься с журналистом пришли сотни человек — представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов.

41-летний репортер умер от сердечного приступа 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума.

22 ноября сообщалось, что украинская армия нанесла удар осколочным боеприпасом по российским журналистам, среди которых был корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Он получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. О том, что он умер в Запорожской области, стало известно 23 ноября. Журналист погиб по дороге в Джанкой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о согласии в окружении Зеленского с мнением Залужного

      Российский чиновник покинул свой пост после признания в пьяной езде

      Российский сенатор назвал члена НАТО невменяемым за веру в победу ВСУ

      В Абхазии похоронили корреспондента РИА Новости

      Россияне назвали лучшие города для жизни и путешествий

      Назван самый популярный у россиян спорт

      В России предложили ввести экзамены для мигрантов

      Тренер по фигурному катанию дала семь советов новичкам на катке

      В сети вспомнили о навязанных первыми партнерами заблуждениях о сексе

      Чемпион расправился с невестой и гостями на собственной свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости