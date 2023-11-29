В Абхазии похоронили корреспондента РИА Новости

В абхазском Сухуме прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова

В столице Абхазии прошли похороны корреспондента РИА Новости Дмитрия Статейнова, передает агентство.

Проститься с журналистом пришли сотни человек — представители общественности, Минобороны Абхазии, Общественной палаты и республиканского Союза журналистов.

41-летний репортер умер от сердечного приступа 24 ноября в Ростове-на-Дону, куда приехал на конференцию. Его похоронили на Михайловском кладбище Сухума.

22 ноября сообщалось, что украинская армия нанесла удар осколочным боеприпасом по российским журналистам, среди которых был корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Он получил ранение и был эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. О том, что он умер в Запорожской области, стало известно 23 ноября. Журналист погиб по дороге в Джанкой.