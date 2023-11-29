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18:25, 29 ноября 2023Спорт

В ФФККР оценили информацию о желании российских фигуристов сменить гражданство

ФФККР: фигуристы Морозов и Еременко продолжат сотрудничество с тренером Крыловой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оценили информацию о том, что российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко хотят сменить спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте организации.

В ФФККР заявили, что пара намерена продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. По их информации, спортсмены уехали в США для того, чтобы Морозов прошла восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что дуэт планирует тренироваться в стране лишь временно.

29 ноября стало известно, что дуэт на протяжении полугода рассматривает вариант с переходом в сборную Франции. По информации РИА Новости, фигуристы будут заниматься в США под руководством отца партнерши — тренера и хореографа Николая Морозова.

22-летняя Морозов имеет российское, французское и американское гражданство. Вместе с Еременко она выступает с февраля 2023 года.

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      Анастасия Борисова
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