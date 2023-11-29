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12:48, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали обвинения в адрес России в отравлении жены Буданова

Песков: Киев во всем обвиняет Россию, и отравление жены Буданова — не исключение

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев объявляет виновником своих проблем Россию, и такие заявления стали привычными. Так прокомментировал обвинения в причастности Москвы к отравлению жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», — сказал представитель Кремля.

Ранее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что не исключает причастности России к отравлению Марианны Будановой. «Расследование покажет, но это главная гипотеза», — сообщил он.

28 ноября стало известно об отравлении жены главы украинской разведки тяжелыми металлами. При этом также пострадали несколько сотрудников ГУР.

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      Алевтина Запольская
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