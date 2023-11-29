В НАТО впервые похвалили правительство Венгрии

Сийярто: в НАТО впервые назвали правительство Венгрии сильным

На заседании глав МИД стран НАТО впервые в позитивном ключе заявили, что в Венгрии сильное правительство, ранее его всегда называли угрозой. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал журналистам по итогам первого дня заседания, пишет РИА Новости.

Политик уточнил, что ранее ему и турецкому коллеге Хакану Фидану задавали вопрос о сроках ратификации членства Швеции в альянсе парламентами двух стран. При этом со стороны «представителя одной большой страны» прозвучал призыв к правительствам ускорить процесс, поскольку и в Венгрии, и в Турции сильные правительства с комфортным большинством».

«Я отметил, что это фантастика — в этом кругу я слышу, что сильное правительство — это нечто позитивное. Потому что я более девяти лет я сижу в качестве главы МИД на встречах НАТО, ЕС», — отметил Сийярто.

Он уточнил, что везде «слышал, что сильное правительство — это опасно и означает диктатуру».

В начале ноября правительство Венгрии предложило создать в Европе новую систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам как России, так и Украины.

В свою очередь, Петер Сийярто заявил, что Будапешт без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности. По его словам, после начала специальной военной операции он связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Сийярто также подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен превращаться в воюющую сторону.