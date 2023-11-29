В России оценили возможность снижения цен на жилье

Глава департамента ЦБ Данилов: цены на жилье не снижаются из-за льготной ипотеки

Снижение цен на жилье в России возможно только после прекращения действия «широкомасштабных льготных программ» ипотеки и замены их более адресными, рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Его оценку ситуации приводит «Интерфакс».

«Если в какой-то момент, мы за это тоже ратуем, чтобы программы были более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается, а не тем, кто сам может купить, тогда, наверное, цены могут припасть, это будет хорошо для рынка», — сказал специалист.

Представитель регулятора также обратил внимание на увеличившуюся на фоне массовой выдачи льготной ипотеки разницу между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках страны. Он отметил, что, если несколько лет назад «первичка» стоила на 10-15 процентов дороже, то теперь разрыв в цене увеличился до 40 процентов.

В Центробанке ранее выступили за выдачу льготной ипотеки на вторичном рынке. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в ходе перехода от широких льготных программ к адресной помощи стоит распространить ее действие и на этот сегмент продаж жилья.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики в стране, ведущего, как считают эксперты, к отмене действия программ льготной ипотеки, в ЦБ полагают, что условия ее выдачи следует продолжить ужесточать. После увеличения первоначального взноса по ней с 15 до 20 процентов и подъема ключевой ставки до 15 процентов, Набиуллина призвала снова повысить первый взнос, поскольку массовые льготные программы по ипотеке повышают цены на недвижимость.