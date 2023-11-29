Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:24, 29 ноября 2023Экономика

Мошенники в России придумали новую схему для получения доступа к «Госуслугам»

Минцифры: мошенники используют социальную инженерию для доступа к «Госуслугам»

Фото: IMAGO / Frank Peters / Global Look Press

Мошенники в России придумали новую схему для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Для этого они стали использовать социальную инженерию, со ссылкой на Минцифры сообщает газета «Известия».

Злоумышленники начали рассылать потенциальным жертвам по почте, SMS или в мессенджерах сообщения о взломе или блокировке аккаунта на сервисе. Они указывают контактные номера и предлагают связаться со службой поддержки самостоятельно. Вступив в контакт с пользователем, мошенники просят сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код для подтверждения входа в «Госуслуги», или скачать вредоносную программу, которая предоставит мошенникам доступ к устройству человека.

Материалы по теме:
VPN-сервисы были призваны помочь пользователям. Как их использование стало губительным для компаний и обычных людей?
VPN-сервисы были призваны помочь пользователям.Как их использование стало губительным для компаний и обычных людей?
5 декабря 2021
Новая защита. Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
Новая защита.Как человечество победит киберпреступность и перестанет бояться хакеров?
25 ноября 2021

«Таким образом, мошенники получают полнофункциональную учетную запись на "Госуслугах", а жертва не переживает, что что-то не так. Получается, что таким аккаунтом можно пользоваться достаточно долго», — пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Команда Big Data МТС Скоринг разработала новое решение для борьбы с мошенничеством на маркетплейсах, досках объявлений и в онлайн-магазинах. Алгоритмы сервиса, которые работают на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников. Они работают на базе данных сотовых операторов и определяют неблагонадежность контактов, которые недолго пользуются SIM-картой или виртуальной SIM-картой, совершают много звонков и проверяют еще 60 различных признаков.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об уничтожении беспилотника в Подмосковье

      В сахалинской красной икре нашли живые личинки

      Стало известно о сумме доходов штатов США от поддержки Украины

      Психолог назвала главную иллюзию в начале отношений

      Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

      Россиянка поселила у себя в квартире сотни человек и попала под суд

      Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

      16 российских школьников госпитализировали из-за плова

      Иностранец украл детей россиянина ради улучшения материального положения

      В Госдуме предложили учить школьников обороне от насильников и собак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости