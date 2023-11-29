Видео с выданной 86-летней женщине повесткой на Украине оказалось фейком

Видео с повесткой для 86 летней женщины из Днепропетровска оказалось фейком

Видео с повесткой в армию, выданной 86-летней женщине в Днепропетровске, оказалось фейком. Такое мнение высказали в Telegram-канале издания Страна.ua «Политика Страны».

Как видно на опубликованных в интернете кадрах, в пришедшей женщине повестке указано звание рядового. Пользователи сети обратили внимание, что слово написано на русском языке.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не существует такого звания. В 2020 году было решено законодательно заменить «рядовых» на «солдат».

Сообщение о выдаче повестки пожилой украинке было опубликовано 29 ноября 2023 года рядом украинских Telegram-каналов. Утверждалось, что женщина-медик 1937 года рождения переехала в Днепропетровск из Артемовска в марте 2022 года и находится в городе по временной регистрации.

В середине ноября в Одессе сотрудники военкомата избили мужчину, который отказался брать у них повестку. На защиту потерпевшего пришли прохожие, которые попытались отбить земляка. После этого в отношении одесских военкомов возбудили уголовные дела по факту превышения должностных полномочий.