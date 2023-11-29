Военный эксперт высказался об укреплении защиты Крымского моста

Военный эксперт Кнутов назвал способы укрепления защиты Крымского моста

В ответ на угрозу главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка уничтожить Крымский мост военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Царьградом» призвал укрепить его защиту.

«Нужно укреплять защиту Крымского моста. Ставить не просто сети, а более серьезные заграждения — может быть, металлические сети, которые не пропускают подводные аппараты. И они даже должны проходить вдоль всего Крымского моста. Плюс необходимо установить дежурство малых противолодочных кораблей», — сказал эксперт.

Кроме того, Кнутов заявил, что противовоздушная оборона должна быть усилена системами, способными поражать ATACMS и другие баллистические ракеты.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова Малюка, заявил, что задача России — обеспечивать безопасность своих граждан. Он также отметил, что от российских спецслужб потребуется дальнейшая бдительность, чтобы предотвращать возможные атаки.

Ранее глава СБУ Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го.