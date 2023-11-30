В Польше заподозрили Германию в поощрении нелегальной миграции

Член ЕП Злотовский осудил решение Германии упростить порядок въезда в ФРГ

Упрощение порядка въезда на территорию Германии для просителей убежища на фоне самого большого с 2015 года миграционного кризиса может стать фактором поощрения нелегального пересечения границ Евросоюза (ЕС), убежден член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский. «Лента.ру» изучила текст обращения политика к Еврокомиссии (ЕК), в котором евродепутат высказал соответствующее мнение.

«Немецкие СМИ опубликовали инструкции, которые Федеральное ведомство по делам беженцев и миграции получило от федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер, предполагающие ускорение процедуры предоставления убежища в Германии. Они (инструкции — прим. «Ленты.ру») представляют собой значительное сокращение проверок безопасности для просителей убежища», — говорится в обращении.

Евродепутат пояснил, что теперь у тех, кто прибывает без паспортов, больше не будут проверять мобильные телефоны для подтверждения гражданства. Более того, в связи с изменением правил, Шенгенская информационная система будет предоставлять меньше информации о маршрутах миграции, а данные об образовании и диалекте больше собирать не будут, уточнил член ЕП.

ЕС переживает самый большой миграционный кризис с 2015 года. Правительство Германии, похоже, извлекло уроки из ошибок своей миграционной политики: канцлер [ФРГ Олаф] Шольц согласился ужесточить правила предоставления убежища в ЕС, а федеральное правительство приняло закон, облегчающий депортацию. Миграционное давление в ЕС уже огромно, и смягчение правил предоставления убежища в Германии неизбежно станет фактором поощрения нелегальной миграции в Европу Косма Злотовский член Европарламента (ЕП) от Польши

На основании изложенных фактов Злотовский спрашивает у Еврокомиссии о том, не противоречит ли указанное решение «заявленным усилиям Евросоюза по сокращению нелегальной иммиграции и улучшению проверок тех, кто находится в Европе нелегально».

«Не считает ли комиссия, что облегчение бремени властей Германии за счет безопасности европейцев является решением, наносящим ущерб ЕС в целом, и намерена ли комиссия вмешаться в этот вопрос, чтобы гарантировать, что процесс предоставления убежища в Германии не будет иметь негативных последствий для безопасности других государств-членов ЕС?» — спросил автор обращения.

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за ужесточение мер на границах Европейского союза во избежание нелегальной миграции. Заявление немецкого главы было сделано на фоне визового скандала в Польше, о котором стало известно 18 сентября. Тогда за месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура инициировала расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки. Лидер оппозиции Дональд Туск из партии «Гражданская платформа» объяснял, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз.