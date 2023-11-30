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21:03, 30 ноября 2023Забота о себе

Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

Кадр: truly / Youtube

23-летняя модель и тиктокерша по имени Уиллоу завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше нее и столкнулась с критикой. На историю блогерши и работника строительной сферы, 62-летнего Дэвида, обратило внимание издание Mirror.

Пара встретилась в приложении для знакомств и сразу же почувствовала притяжение, говорит мужчина. Сейчас они ведут совместную страницу в TikTok под названием @cowboy.and.angel и регулярно подвергаются критике в сети. «Меня называют охотницей за деньгами. Но когда я встретила его, я не спрашивала о профессии. Я просто хотела узнать его как человека», — ответила скептикам Уиллоу. При этом родители девушки поддержали ее выбор.

По словам Дэвида, девушка изменила его жизнь. «Я уже встречался с красивыми девушками, но на этот раз между нами возникла настоящая связь. Я переживал из-за ее возраста, но в последние три месяца мы все время вместе», — рассказал он.

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«Я больше не читаю негативные комментарии, они меня очень задевают. Меня называют богатым папиком, ей пишут: "Хорошо, что ты смогла поехать в Вегас со своим дедушкой"», — пожаловался мужчина.

Ранее сексолог Трейси Кокс предупредила, что большая разница в возрасте партнеров всегда будет создавать трудности между ними. Минусы таких союзов она описала на примере романтических отношений модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера.

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      Александра Лисица
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