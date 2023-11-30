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05:09, 30 ноября 2023Забота о себе

Мужчина завел любовницу и столкнулся с физическими и эмоциональными страданиями

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мужчина хотел завести вторую любовницу, но сам пострадал от предательства и столкнулся с эмоциональными и физическими мучениями. Об этом он рассказал в письме к секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.

45-летний читатель признался, что познакомился с любовницей в разгар пандемии коронавируса: он работал врачом в больнице, а его избранница приводила туда маму на процедуры. Между ними быстро вспыхнула страсть, и они стали регулярно встречаться. Мужчина уточнил, что его жена не догадывалась об этом романе, так как они давно не были близки, кроме того, свидания с любовницей обычно проходили, когда супруга работала в ночную смену в больнице.

«Однажды вечером мне было грустно, поскольку моя возлюбленная была занята. Я зашел в интернет, чтобы поискать кого-то еще. На сайте для случайного секса я увидел свою любовницу. В анкете она указала, что ищет "легкого развлечения"», — пожаловался читатель. По его словам, вскоре он получил подтверждение ее неверности: она заразила его инфекцией, передающейся половым путем. Теперь мужчина страдает из-за болезни и ощущения предательства, хотя и понимает, что тоже не безгрешен.

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В ответ на письмо Сандерс указала, что единственный человек, который заслуживает сочувствия в подобной ситуации — это супруга автора письма. «Вы чувствуете себя преданным, но только представьте, каково будет вашей жене, когда она узнает правду», — написала коуч. Она посоветовала в первую очередь позаботиться о ее здоровье, сообщив о возможном наличии у нее заболевания.

Кроме того, Сандерс рекомендовала мужчине наладить отношения в браке. Для этого, по ее мнению, можно попробовать откровенно поговорить друг с другом или обратиться за помощью к семейному психологу.

Ранее секс-коуч Сандерс предупредила об опасной игре в постели. По ее мнению, удушение, которые некоторые считают эротической игрой, нельзя применять без предупреждения и согласия партнера.

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      Екатерина Улитина
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