«Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

Путин: глава Минфина Силуанов заплачет, когда узнает о новых расходах из бюджета

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос участников встречи с молодыми учеными о финансировании проекта из бюджета. По его словам, если попросить министра финансов Антона Силуанова выделить средства, он будет плакать. При этом глава государства в целом поддержал молодежную инициативу.

Путин заявил, что внести дополнительные изменения в бюджет сейчас трудно

Председатель совета молодых ученых и студентов из Забайкальского государственного университета Анна Шапиева рассказала президенту о проекте «Меделеевская карта», благодаря которому школьники, студенты и аспиранты получают бонусы и скидки. Она отметила, что сейчас проект поддерживают частные компании, и предложила привлечь к этому и государственные структуры.

Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Что касается социальной части и просто расширения, скажем, действий этой "Менделеевской карты", тогда нужно, чтобы Правительство еще проработало, возможна ли и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета. Сейчас бюджет уже практически принят, поэтому внести туда дополнительные какие-то изменения, связанные с расходами, наверное, будет непросто», — сказал Путин, отметив при этом, что идея хорошая и правительство подумает, как ее можно реализовать. Глава государства предположил, что поддержка «Менделеевской карты» будет стоить не так дорого.

Но механизм простой — деньги на стол. Надо Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нет». Но не важно Владимир Путин президент России

Госдума утвердила проект бюджета на 2024-2026 годы

17 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Согласно одобренным депутатами показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025 и 2026 годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно.

22 ноября проект был одобрен Совфедом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого предложила Силуанову взять короткий отпуск и отметила, что он проделал тяжелую работу.

Президент России подписал закон 27 ноября. Он отмечал, что проект бюджета получился сбалансированным.