Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по длительности домашней серии с очками

Российский нападающий Артемий Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по продолжительности результативной серии в домашних матчах на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Форвард стал первым игроком «рейнджеров» в XXI веке, которому удалось отличиться в девяти таких встречах подряд. В ночь на четверг, 30 ноября, Панарин отметился голом в матче с «Детройт Ред Уингс». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из «Нью-Йорка».

Рекорд «Рейнджерс» всех времен по продолжительности результативных матчей на старте сезона принадлежит Майку Роджерсу, который провел 15 таких игр в сезоне-1983/1984. Панарин делит третье место с Марком Мессье.