Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ЛАСК
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Панатинаикос
Лига Европы|Группа F. 5-й тур
Хеккен
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
09:30, 30 ноября 2023Спорт

Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по длительности домашней серии с очками

Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Артемий Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по продолжительности результативной серии в домашних матчах на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Форвард стал первым игроком «рейнджеров» в XXI веке, которому удалось отличиться в девяти таких встречах подряд. В ночь на четверг, 30 ноября, Панарин отметился голом в матче с «Детройт Ред Уингс». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из «Нью-Йорка».

Рекорд «Рейнджерс» всех времен по продолжительности результативных матчей на старте сезона принадлежит Майку Роджерсу, который провел 15 таких игр в сезоне-1983/1984. Панарин делит третье место с Марком Мессье.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Опубликованы кадры теракта в Иерусалиме

      Началась встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

      События на Ближнем Востоке назвали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

      Россияне резко увеличили размер желаемой пенсии

      Собчак показала архивное фото без трусов

      Глава UFC поставил Нурмагомедова в пример молодым американцам

      Найдены три вызывающих нарушения нейроразвития гена

      Икра в России рекордно подешевела после резкого роста

      Стало известно о долге Волочковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости