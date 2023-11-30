Полиция пресекла производство еды из воздуха в армянской шашлычной

Сотрудники МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) пресекли незаконное производство еды из воздуха при помощи скатерти-самобранки. Об этом «Ленте.ру» отчитались в пресс-службе ОБСП.

Оперативник ОБСП конфисковал скатерть-самобранку, готовящую санкционные продукты, у представителей армянской диаспоры, управляющих шашлычной в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов долгое время не могли определить пароль, который запускал бы в действие магические чары скатерти. После продолжительного подбора паролей выяснилось, что самобранка начинала готовить, когда ее просили об этом «по-братски».

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