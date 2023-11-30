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01:15, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

В Италии высмеяли заявление Еврокомиссии о России

IL Fatto Quotidiano: Еврокомиссия признала провал антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года вопреки введенным против нее санкциям. Об этом написала итальянская газета Fatto Quotidiano.

Журналисты подчеркнули, что прошло полтора года с начала спецоперации России на Украине, «и все идет не так, как задумано». Они отметили, что Еврокомиссия признала провал антироссийских санкций. Так, 15 ноября ЕК представила свои макроэкономические прогнозы, согласно которым российская экономика выросла на два процента в 2023 году.

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      Марина Совина
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