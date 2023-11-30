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14:00, 30 ноября 2023Силовые структуры

Рассмотрение ходатайства об аресте основателя сетей «Тануки» и «Ерш» отложили

В Москве суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте ресторатора Орлова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Тверской суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение ходатайства о заочном аресте ресторатора Александра Орлова, основавшего сети «Тануки» и «Ерш». Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что заседание по этому вопросу пройдет 11 декабря в 12:15 по местному времени. Суд принял решение о переносе заседания по ходатайству следователя для предоставления дополнительной информации, объяснил он.

Орлов проходит обвиняемым по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

20 ноября МВД России потребовало заочно арестовать ресторатора. Ведомство также объявило известного ресторатора в международный розыск. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

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