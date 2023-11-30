Россиянин победил канадца в драке во время матча НХЛ

Россиянин Клим Костин победил канадца Уильяма Кулле в драке во время матча НХЛ

Российский нападающий «Детройт Ред Уингс» Клим Костин подрался с канадским форвардом «Нью Йорк Рейнджерс» Уильямом Кулле в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Потасовка произошла в третьем периоде и завершилась победой россиянина. Костин скинул перчатки, нанес несколько ударов сопернику и повалил того на лед. Драку остановили арбитры.

Причиной агрессии Костина стал жесткий силовой прием Кулле против его одноклубника Шейна Гостисбера. В итоге россиянин получил две минуты штрафа за грубость, а Кулле был наказан таким же штрафом за толчок соперника на борт.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Рейнджерс». Костин не отметился результативными действиями.