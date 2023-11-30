SnapChat оштрафовали на 9 миллионов рублей

SnapChat оштрафовали на 9 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть SnapChat за повторное нарушения законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Соцсеть признали виновной в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, в SnapChat повторно отказались локализовать данные россиян. Компанию оштрафовали на 9 миллионов рублей.

Ранее за аналогичное нарушение штраф получила компания Apple. Ее оштрафовали на 12 миллионов рублей.

Также в нарушении статьи 13.11 КоАП обвинили фотохостинг Pinterest. Сервис также оштрафовали на 12 миллионов рублей.

В июле 2022 года соцсеть уже штрафовали за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Тогда компании назначили административный штраф в один миллион рублей.