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15:58, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

SnapChat оштрафовали на 9 миллионов рублей

SnapChat оштрафовали на 9 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть SnapChat за повторное нарушения законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Соцсеть признали виновной в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, в SnapChat повторно отказались локализовать данные россиян. Компанию оштрафовали на 9 миллионов рублей.

Ранее за аналогичное нарушение штраф получила компания Apple. Ее оштрафовали на 12 миллионов рублей.

Также в нарушении статьи 13.11 КоАП обвинили фотохостинг Pinterest. Сервис также оштрафовали на 12 миллионов рублей.

В июле 2022 года соцсеть уже штрафовали за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Тогда компании назначили административный штраф в один миллион рублей.

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