Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
ЛАСК
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Панатинаикос
Лига Европы|Группа F. 5-й тур
Хеккен
Сегодня
23:00 (Мск)
Байер
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
13:50, 30 ноября 2023Спорт

Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

Тренер «Сосьедада» Альгуасиль заявил, что Захарян был особенно хорош в игре ЛЧ

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов (ЛЧ) против австрийского «РБ Зальцбург». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, все игроки испанского клуба отлично проявили себя, но Захарян был особенно хорош. «Мне кажется, что он показал очень высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», — добавил Альгуасиль.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов прошла 29 ноября и завершилась со счетом 0:0. Захарян впервые в зарубежной карьере провел на поле полный матч.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

      В Москве запустят единый сервис-агрегатор для людей с инвалидностью

      Названы условия падения цен на некоторые продукты к Новому году

      Серена Уильямс пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем

      Россияне захотели еще больше секса

      Названа причина нежелания Зеленского принять закон о расширении призыва

      Москвичи пожаловались на снег с химикатами

      Раненый разведчик дал совет по адаптации к мирной жизни

      Рассмотрение ходатайства об аресте основателя сетей «Тануки» и «Ерш» отложили

      Зеленский приехал на купянское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости