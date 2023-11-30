Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче Лиги чемпионов

Тренер «Сосьедада» Альгуасиль заявил, что Захарян был особенно хорош в игре ЛЧ

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль оценил игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов (ЛЧ) против австрийского «РБ Зальцбург». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, все игроки испанского клуба отлично проявили себя, но Захарян был особенно хорош. «Мне кажется, что он показал очень высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», — добавил Альгуасиль.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов прошла 29 ноября и завершилась со счетом 0:0. Захарян впервые в зарубежной карьере провел на поле полный матч.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».