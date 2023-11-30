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20:25, 30 ноября 2023Спорт

В ОКР назвали решение МОК утвердить смену гражданства трех россиян произволом

Поздняков назвал решение МОК утвердить смену гражданства трех россиян произволом
Георгий Тибилов (справа)

Георгий Тибилов (справа). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить смену спортивного гражданства трем российским спортсменам.

Поздняков назвал произволом и беззаконием решение МОК. Он заявил, что комитет превысил свои полномочия, из-за чего ОКР будет требовать юридически аргументированных разъяснений решения по вопросу смены спортивного гражданства.

29 ноября МОК объявил, что одобрил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов. Решение было принято перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже. Велогонщица Валерия Любимова будет выступать за Францию, велогонщик Михаил Яковлев — за сборную Израиля, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

23-летний Яковлев завоевал бронзу на чемпионате мира 2021 года в кейрине. 23-летний Тибилов является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

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      Анастасия Борисова
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