В России призвали немецкое издание исправить статью о голодоморе

Посольство РФ в Германии надеется, что статью Tagesspiegel о голодоморе исправят

Посольство России в Германии в Telegram-канале призвало немецкое издание Tagesspiegel исправить статью о голодоморе, в которой события этого времени описываются как целенаправленное истребление людей.

В материале голодомор назван геноцидом и результатом «целенаправленных политических мер советского режима», также там содержится утверждение, что «в России до сих пор голодомор сводят к черте неурожаев», рассказали в дипмиссии.

По заявлению посольства, российское историческое и экспертное сообщество пришло к консенсусу, что голод на территории Украины, Казахстана, РСФСР и Белоруссии произошел в результате совокупности негативных природных факторов и ошибок руководства СССР.

«При этом отсутствуют какие-либо основания для рассмотрения общей для народов СССР трагедии в качестве целенаправленного "истребления" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам», — подчеркнули в димписсии, выразив надежду, что редакция издания скорректирует тезисы, не соответствующие действительности.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало нелепыми попытки американской администрации сравнить «голодомор» с специальной военной операцией РФ на Украине.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

