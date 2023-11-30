Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 30 ноября 2023Мир

В России призвали немецкое издание исправить статью о голодоморе

Посольство РФ в Германии надеется, что статью Tagesspiegel о голодоморе исправят

Фото: Winfried Rothermel / Globallookpress.com

Посольство России в Германии в Telegram-канале призвало немецкое издание Tagesspiegel исправить статью о голодоморе, в которой события этого времени описываются как целенаправленное истребление людей.

В материале голодомор назван геноцидом и результатом «целенаправленных политических мер советского режима», также там содержится утверждение, что «в России до сих пор голодомор сводят к черте неурожаев», рассказали в дипмиссии.

По заявлению посольства, российское историческое и экспертное сообщество пришло к консенсусу, что голод на территории Украины, Казахстана, РСФСР и Белоруссии произошел в результате совокупности негативных природных факторов и ошибок руководства СССР.

«При этом отсутствуют какие-либо основания для рассмотрения общей для народов СССР трагедии в качестве целенаправленного "истребления" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам», — подчеркнули в димписсии, выразив надежду, что редакция издания скорректирует тезисы, не соответствующие действительности.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало нелепыми попытки американской администрации сравнить «голодомор» с специальной военной операцией РФ на Украине.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Смешная, но опасная ситуация» Доброволец из Иордании в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка

      Полковник раскрыл последствия действий США на Украине

      Стало известно о планах продлить нацпроект «Культура» в России

      В Британии призвали оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

      Стало известно о выгоде Норвегии от украинского конфликта

      В Италии высмеяли заявление Еврокомиссии о России

      Байдена призвали вынудить Украину пойти на переговоры с Россией

      «Реал Мадрид» победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

      Экс-офицер НАТО заявил о подготовке альянса к нейтралитету Украины

      Россиянам пообещали выплатить в декабре две пенсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости