В России уволившемуся после признания в пьяной езде чиновнику нашли новое место

Уволившемуся после признания в пьяной езде чиновнику из ХМАО нашли новое место

Экс-главе Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Артееву подобрали новое место работы. Об этом сообщает издание NEFT со ссылкой на источник.

29 ноября чиновник по собственному желанию покинул свой пост после признания в пьяной езде.

По словам источника, Артееву предложили должность заместителя генерального директора «Югорской энергетической компании децентрализованной зоны». На новом месте он будет отвечать «как раз за Березовский район», — сказал собеседник издания. Экс-чиновник уже дал свое согласие на новое назначение, указано в публикации.

Дополнение: в беседе с корреспондентом издания 86.RU сам Артеев заявил, что ему ничего не известно о предложении. «Не понимаю, о чем речь, может, вы меня с кем-то путаете. Я ничего не знаю», — сказал он.

28 ноября Артеев признался в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он публично рассказал об этом, «чтобы не было слухов и недомолвок», а также раскаялся в своем поступке. В МВД России сообщили, что Артеев попал в ДТП и отказался пройти медицинское освидетельствование. Экс-главе района грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.