Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 30 ноября 2023Россия

В Совфеде ответили на требование Киева выплатить репарации до мирного соглашения

Сенатор Карасин: требования Украины о репарациях носят демагогический характер
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Требования Украины к России выплатить репарации до того, как подписывать мирное соглашение, носит демагогический характер. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудра. Она заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. На ее взгляд, союзники Киева не снимут санкции с Москвы, если там откажутся от выплат.

«Мы должны понимать, что требования Киева носят, как правило, очень демагогический, огульный характер, поэтому навряд ли нам надо повторять с точностью все эти всплески эмоции и требований», — сказал сенатор.

Карасин отметил, что России сама ведет подсчет ущерба, нанесенного Украиной Россией, — в частности, новым регионам.

Еще год назад в ООН приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что резолюция ГА ООН является юридически ничтожной, и оценивал инициативу как «попытку легализовать нелегализумое». В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал идею стран Евросоюза, Украины и США о выплате репараций Киеву и международном трибунале против Москвы нарушением международного права и преступлением.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

      Известную в России оперную певицу оштрафовали на 40 тысяч рублей

      Долги «Почты России» собрались гасить за счет ФНБ

      В Казахстане запретили любую религиозную литературу в школах

      В Минздраве назвали колоссальным поток желающих приехать лечиться в Россию

      Россиян предупредили о риске кредитного пузыря

      В США рассказали об уязвимости Abrams на Украине

      Цены на «однушки» в России за четыре года резко подскочили

      Кремль анонсировал начало приема вопросов граждан Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости