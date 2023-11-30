В Совфеде ответили на требование Киева выплатить репарации до мирного соглашения

Сенатор Карасин: требования Украины о репарациях носят демагогический характер

Требования Украины к России выплатить репарации до того, как подписывать мирное соглашение, носит демагогический характер. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудра. Она заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. На ее взгляд, союзники Киева не снимут санкции с Москвы, если там откажутся от выплат.

«Мы должны понимать, что требования Киева носят, как правило, очень демагогический, огульный характер, поэтому навряд ли нам надо повторять с точностью все эти всплески эмоции и требований», — сказал сенатор.

Карасин отметил, что России сама ведет подсчет ущерба, нанесенного Украиной Россией, — в частности, новым регионам.

Еще год назад в ООН приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что резолюция ГА ООН является юридически ничтожной, и оценивал инициативу как «попытку легализовать нелегализумое». В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал идею стран Евросоюза, Украины и США о выплате репараций Киеву и международном трибунале против Москвы нарушением международного права и преступлением.