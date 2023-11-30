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14:07, 30 ноября 2023Спорт

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России

Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России в организации

Фото: Kenichiro Ogane / Globallookpress.com

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Об этом сообщает Reuters.

По мнению BWF, Россия нарушила условия членства в организации. Это произошло из-за включения в состав НФБР представительств Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

В августе стало известно, что BWF допустит россиян и белорусов к соревнованиям. Спортсмены смогут вернуться к выступлению на соревнованиях в нейтральном статусе 26 февраля 2024 года.

Российские и белорусские бадминтонисты по решению BWF не принимали участия в соревнованиях с февраля 2022 года. Также были отменены все запланированные на территории двух стран международные турниры.

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      Алексей Гусев
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