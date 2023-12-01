Допрос задержанного за теракты в Рязанской области диверсанта попал на видео

СК опубликовал видео допроса задержанного за теракты в Рязанской области

Задержанный по подозрению в совершении терактов житель Рязанской области рассказал, как подорвал железнодорожный состав. Видео с его допросом в пятницу, 1 декабря, опубликовал Следственный комитет (СК) России.

На кадрах мужчина сообщил, что поехал на место осуществления теракта, снарядив велосипед и рюкзак. По прибытии он выложил необходимые для осуществления подрыва вещи и, установив видеокамеру и самодельное взрывное устройство, начал отдаляться от места их установки. Когда поезд оказался в поле зрения камеры, злоумышленник осуществил подрыв.

Ранее сообщалось, что задержанный диверсант контактировал с нацистом Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш».

Подрыв СВУ на 190-м километре третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост произошел утром 11 ноября. В результате случившегося 19 вагонов поезда сошли с путей, а 15 из них получили повреждения.