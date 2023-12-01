Харламов ответил на слухи о конфликте с Галустяном

Гарик Харламов заявил, что у него нет конфликта с Михаилом Галустяном

Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о конфликте с комиком и шоуменом Михаилом Галустяном, который ранее рассказал, что практически не общается с ним. В беседе со StarHit Харламов заявил, что не ссорился с коллегой.

Комик объяснил, что они с Галустяном не общаются, поскольку сильно загружены своими проектами. По словам Харламова, интенсивный график настолько выматывает его, что он порой не находит время на общение даже с домашними любимцами.

«К Мише [Галустяну] я прекрасно отношусь, люблю его, иногда бывает так, что приходится через интервью отправлять послание: "Миша, я с удовольствием готов с тобой пообщаться в любой момент, только надо его найти, когда и у тебя, и у меня не будет съемок!" Я не избегаю общения, у нас нет конфликтов, по крайней мере, я о них не знаю!», — заверил звезда Comedy Club.

Галустян заявил об отсутствии общения с Харламовым в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, которое вышло в июле. Шоумен высказался о ситуации словами «мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной». Вместе с тем он указал, что у него с коллегой «хорошие отношения, которых нет». После этого в соцсетях и СМИ появились предположения, что между Галустяном и Харламовым произошел конфликт.