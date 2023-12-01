Стилист Лисовец назвал блестящее платье самым модным для новогоднего корпоратива

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам самые модные образы для новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует издание «Говорит Москва».

В первую очередь эксперт призвал избегать облегающих нарядов, чтобы не ограничивать себя в движении во время праздника. «Соответственно, одежда должна быть красивой и удобной. Поэтому если вы решили идти в платье в пол и понимаете, что не будете танцевать, то этот вариант тоже возможен. Если у человека красивые ноги, почему бы ему не пойти в мини? Но тогда надо следить за своим поведением», — уточнил он.

Помимо этого, по словам специалиста, подходящими станут даже летнее блестящее платье или наряд длины мини. «Тут сам человек решает. Это индивидуальность, мы с помощью одежды транслируем себя», — пояснил Лисовец.

Кроме того, собеседник издания посоветовал не делать сложных укладок, поскольку они старят женщину. «Не стоит делать никаких жестких причесок, потому что это все нас откидывает в далекое прошлое — женщина выглядит взросло», — подытожил он.

Ранее в ноябре российский тренер раскрыл эффективный способ похудеть к Новому году. Специалист рассказал, что избавиться от лишних килограммов к праздничным дням поможет постепенное снижение калорийности в ежедневном рационе.