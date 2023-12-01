Овечкин объяснил слова о спасении НХЛ

Александр Овечкин заявил, что вокруг него и Сидни Кросби выстроили бизнес НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о вкладе в развитие Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который он внес вместе с форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная кампания, что привлекало болельщиков, прессу», — объяснил хоккеист.

Ранее Овечкин заявил, что они с Кросби спасли НХЛ. «Сейчас уже пришло новое поколение, и полагаю, что мы уже старички», — добавил россиянин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Кросби дебютировал в НХЛ в том же сезоне, что и Овечкин. Канадец является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».