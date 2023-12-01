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18:23, 1 декабря 2023Путешествия

Избитый Майком Тайсоном пассажир самолета потребовал 450 тысяч долларов

Пассажир JetBlue, избитый Майком Тайсоном на борту, потребовал компенсации

Пассажир самолета JetBlue, которого в 2022 году избил на борту американский боксер Майк Тайсон, потребовал у него 450 тысяч долларов в качестве компенсации за причинение физического вреда. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, адвокаты пострадавшего Мелвина Таунсенда направили соответствующее письмо представителям спортсмена. В послании указано, что после случившегося мужчина страдал от тошноты, головных болей, депрессии, проблем с памятью, расстройств настроения, головокружения и ухудшения зрения. Несмотря на это юристы Тайсона отказались выплачивать деньги.

Теперь Таусенд собирается подавать иск в суд. Он заявил, что потратил на лечение 12 тысяч долларов.

На видео, распространившемся в сети, видно, как Тайсон несколько раз с силой бьет мужчину, оставляя на его лице царапины. Избиению предшествовал долгий разговор, во время которого пассажир надоедал спортсмену вопросами.

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      Зарина Дзагоева
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