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17:59, 1 декабря 2023Путешествия

Поход ребенка в туалет в аэропорту обошелся родителям в 300 тысяч рублей

Россияне отвели ребенка в туалет в Шереметьево и лишились отдыха в Венесуэле

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Поход ребенка в туалет в аэропорту перед началом рейса обошелся родителям в 300 тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Турагент Светлана рассказала изданию, что ее клиенты лишились отдыха в Венесуэле. В день вылета россияне прибыли в московский аэропорт Шереметьево, прошли регистрацию и встали в очередь у выхода на посадку. Внезапно путешественникам срочно потребовалось отвести трехлетнего ребенка в уборную. Однако по возвращении пассажиров посадка уже закончилась. Сотрудники авиаперевозчика заявили, что «программа закрыта» и сделать ничего нельзя.

Россияне подозревают, что истинная причина их недопуска в самолет — овербукинг. «Якобы авиакомпания продала авиабилетов больше, чем мест на борту, — пишет издание. — Туристы связались через соцсети с другими пассажирами рейса, и те сообщили, что их места были заняты».

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Оставшиеся без отпуска путешественники потребовали от турагента вернуть им 300 тысяч рублей за несостоявшийся тур. Чтобы не обострять конфликтную ситуацию, Светлана вернула клиентам агентскую комиссию, которую получила от туроператора. «Это несколько успокоило туристов, — добавили в TourDom. — Но переадресуют ли они теперь свои претензии авиакомпании или туроператору, будут ли обращаться в суд, пока неясно».

Ранее начавшийся в салоне самолета авиакомпании Air India во время полета дождь попал на видео. Непредвиденная ситуация случилась в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Гатвик — Амритсар. На борту воздушного судна произошло редкое явление, связанное с регулировкой конденсации внутри салона.

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      Фариза Бацазова
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