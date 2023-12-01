Посланные Маском рекламодатели массово собрались уйти из X
Соцсеть X (экс-Twitter) столкнулась с перспективой ухода большого количества рекламодателей, которая только усилилась после выступления ее владельца Илона Маска, грубо высказавшегося в адрес тех, кто пытается шантажировать компанию. Об этом пишет Reuters.
По словам источника журналистов, сейчас с X сотрудничает только один крупный клиент. Также соцсеть рискует остаться без рекламы политических кандидатов, в том числе участников президентских выборов в США в 2024 году, рекламный бюджет которых превысит отметку в 10 миллиардов долларов.
Как рассказал Майк Неллис, гендиректор агентства цифрового маркетинга Authentic, работающего с кандидатами от Демократической партии, включая Джо Байдена, он планирует поговорить со своими клиентами о том, стоит ли тратить деньги на X. Сам Маск уже успел заявить, что за Байдена голосовать не будет.
Ранее X подвергли критике рекламодатели, недовольные слабой модерацией, из-за которой их реклама появлялась рядом с нежелательным контентом. При этом расходы на рекламу в соцсети в США с января по октябрь этого года снизились на 64 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года. «Мы считаем, что существует риск того, что все больше компаний прекратят рекламу на X; по крайней мере на краткосрочной основе», — цитирует агентство аналитика D.A. Davidson & Co Тома Форте.
Поводом для нового конфликта стало одобрение Маском публикации, где сообщества евреев обвинялись в распространении ненависти к белым. Сам он обвинения в антисемитизме отрицает.
После этого Disney и Warner Bros. Discovery приостановили рекламу на X. Генеральный директор первой из компаний Боб Айгер, выступая на конференции DealBook Summit, сказал, что ассоциация с X «не была положительной». После этого владелец соцсети послал тех, кто пытается надавить на него с помощью денег и размещений, повторив выражение в еще более грубой форме. «Это понятно? Я надеюсь, что понятно. Эй, Боб, ты среди зрителей?» — произнес Маск, явно обращаясь к главе Disney.