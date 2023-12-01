Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:28, 1 декабря 2023Наука и техника

Предприятие «Роскосмоса» создаст для ВС России систему всепогодного ДЗЗ

Шойгу: НПО Лавочкина создаст для ВС России систему всепогодного ДЗЗ

Фото: USGS / Unsplash

Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создаст для Вооруженных сил (ВС) России систему всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны страны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предприятие госкорпорации «Роскосмос» уже работает над системой, которая «позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности».

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации Валерий Заичко сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января 2024 года.

Спутник «Кондор-ФКА» был запущен с космодрома Восточный в мае на ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Эксперты из регионов посетили ведущие медорганизации Москвы

      Рецидивист с ножом пристал к 20-летней россиянке в подъезде

      В российском регионе осудили участника продуктовой блокады Крыма

      Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина и Пугачевой

      Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

      Словацкие перевозчики в поддержку польских перекрыли границу с Украиной

      В российском регионе продлили запрет на работу в нескольких сферах для мигрантов

      Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете и попал на видео

      Ким Кардашьян раскритиковали в сети из-за огромной сумки за 9,9 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости