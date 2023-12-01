Предприятие «Роскосмоса» создаст для ВС России систему всепогодного ДЗЗ

Шойгу: НПО Лавочкина создаст для ВС России систему всепогодного ДЗЗ

Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создаст для Вооруженных сил (ВС) России систему всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны страны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предприятие госкорпорации «Роскосмос» уже работает над системой, которая «позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности».

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации Валерий Заичко сообщил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января 2024 года.

Спутник «Кондор-ФКА» был запущен с космодрома Восточный в мае на ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».