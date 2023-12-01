Словацкие перевозчики в поддержку польских перекрыли границу с Украиной

Погранслужба: в Словакии перевозчики частично перекрыли границу с Украиной

Словацкие перевозчики частично перекрыли границу с Украиной в поддержку польских дальнобойщиков. Об этом сообщила украинская Государственная пограничная служба в Telegram.

«На территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород"», — заявило ведомство.

Сроки протестной акции представителей Союза перевозчиков Словакии неизвестны. По информации погранслужбы, блокировке не подвергнутся гуманитарные и другие важные грузы. Остальные грузовики будут пропускать на выезд из страны ограниченно, по четыре в час. При этом перевозчики не будут блокировать движение на въезд в Словакию.

О планах словацких перевозчиков перекрыть границу с Украиной стало известно 30 ноября. В свою очередь, в Польше решили проводить акции протеста в начале ноября. Позднее Министерство инфраструктуры Украины договорилось с Варшавой об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе для прохода пустых фур.