Стало известно о планах России резко нарастить вывоз дизеля

Bloomberg: в России захотели увеличить экспорт дизеля на 28 % к концу года

В России планируют резко нарастить объемы вывоза дизельного топлива из основных западных и черноморских портов — на 28 процентов по итогам декабря. Суммарный размер поставок к концу года может оказаться на уровне 2,83 миллиона тонн в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Речь идет в том числе о планах нарастить вывоз некоторых партий дизеля, произведенного в Белоруссии. Поставки будут осуществляться из балтийских и черноморских портов. Ожидается, что декабрьский показатель превысит ноябрьский на 681 тысячу баррелей в сутки. Согласно данным Kpler, прирост станет максимальным с июля 2023 года. В декабре из Приморска собираются отправлять в общей сложности 2,01 миллиона тонн в сутки, из Высоцка — 0,3 миллиона тонн, а из Новороссийска — 0,521 миллиона.

Ведущий аналитик компании Виктор Катона связал возможный рост поставок российских нефтепродуктов за рубеж с рядом факторов, включая восстановление объемов внутренней переработки сырья, а также снятие ключевых ограничений на экспорт дизельного топлива. Кроме того, по мнению эксперта, наращиванию вывоза этого вида нефтепродуктов будут способствовать относительно благоприятные погодные условия в черноморском регионе.

О возможности скорого снятия запрета на экспорт дизеля из России по аналогии с автомобильными бензинами вице-премьер страны Александр Новак сообщал во второй половине ноября. Тогда он связал это со стабилизацией цен на внутреннем рынке.