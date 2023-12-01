Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:16, 1 декабря 2023Экономика

Стало известно о планах России резко нарастить вывоз дизеля

Bloomberg: в России захотели увеличить экспорт дизеля на 28 % к концу года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России планируют резко нарастить объемы вывоза дизельного топлива из основных западных и черноморских портов — на 28 процентов по итогам декабря. Суммарный размер поставок к концу года может оказаться на уровне 2,83 миллиона тонн в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Речь идет в том числе о планах нарастить вывоз некоторых партий дизеля, произведенного в Белоруссии. Поставки будут осуществляться из балтийских и черноморских портов. Ожидается, что декабрьский показатель превысит ноябрьский на 681 тысячу баррелей в сутки. Согласно данным Kpler, прирост станет максимальным с июля 2023 года. В декабре из Приморска собираются отправлять в общей сложности 2,01 миллиона тонн в сутки, из Высоцка — 0,3 миллиона тонн, а из Новороссийска — 0,521 миллиона.

Материалы по теме:
В России отменили запрет на экспорт бензина
В России отменили запрет на экспорт бензина
17 ноября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Ведущий аналитик компании Виктор Катона связал возможный рост поставок российских нефтепродуктов за рубеж с рядом факторов, включая восстановление объемов внутренней переработки сырья, а также снятие ключевых ограничений на экспорт дизельного топлива. Кроме того, по мнению эксперта, наращиванию вывоза этого вида нефтепродуктов будут способствовать относительно благоприятные погодные условия в черноморском регионе.

О возможности скорого снятия запрета на экспорт дизеля из России по аналогии с автомобильными бензинами вице-премьер страны Александр Новак сообщал во второй половине ноября. Тогда он связал это со стабилизацией цен на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Эксперты из регионов посетили ведущие медорганизации Москвы

      На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи

      Рецидивист с ножом пристал к 20-летней россиянке в подъезде

      В российском регионе осудили участника продуктовой блокады Крыма

      Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина и Пугачевой

      Четыре флота вернулись в подчинение главкому ВМФ России

      Словацкие перевозчики в поддержку польских перекрыли границу с Украиной

      В российском регионе продлили запрет на работу в нескольких сферах для мигрантов

      Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости